Tanz im FFT : Der Druck auf den weiblichen Körper

Düsseldorf Das Tanzkollektiv Maura Morales widmet eine aktuelle Inszenierung dem weiblichen Körper: Das FFT am Konrad-Adenauer-Platz zeigt jetzt ihr „Präludium der Kälte“.

Sie sind bekannt dafür, ernste Aspekte des Lebens mit einer Prise Humor für die Bühne umzusetzen. Beim „Präludium der Kälte“ jedoch, sei eben dieser Humor „auf der Strecke geblieben“, gibt Woigardt zu. „Unsere Körper sind zu Schlachtfeldern geworden“, resümiert er. Denn unsere Kultur sei geradezu besessen von der Kontrolle über den weiblichen Körper. Das spiegele sich in den vielen unrealistischen, weil idealisierten Darstellungen weiblicher Schönheit. „Gerade die Präsenz der sozialen Medien spielt dabei eine immer größere Rolle“, ist Woirgardt überzeugt. „Ich habe es ja selbst in der Hand, ein idealisiertes Bild von mir zu posten.“

Diese Entwicklung habe durch die Pandemie noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. „Hinzu kommen die negativen Umstände in vielen Teilen der Gesellschaft – und zwar weltweit“, erklärt er. „Die politischen Umstände in Mauras Heimat, die täglichen Berichte zur Situation von Flüchtlingen in Belarus, sind Beispiele für die hässliche Kehrseite einer Gesellschaft, die sich nach außen so perfekt präsentiert“.