Ostern im Tanzhaus NRW : Tanzen mit den Profis beim Flamenco-Festival

Ab Donnerstag dreht sich im Tanzhaus NRW alles um den Flamenco. Drei deutsche Erstaufführungen, Improvisationen und Workshops für den Nachwuchs stehen auf dem Programm. Kurator ist Juan Carlos Lérida.

Zum zweiten Mal hat Juan Carlos Lérida das Programm kuratiert. Tradition trifft dabei auf zeitgenössische Interpretation. Gleich drei deutsche Erstaufführungen werden am Osterwochenende zu sehen sein: Zum Festivalauftakt erkundet Eduardo Guerrero mit seiner Compañia in dem Stück „Somra Efimera II“ die Beziehung zwischen Tanz und Raum (14. und 15. April, Beginn jeweils 20 Uhr). Das Project Cano & Aibar präsentiert mit „Todas las noches“ die Kollaboration zwischen Flamenco und zeitgenössischem Tanz, die Sara Cano und Vanesa Aibar als Pas des Deux inszenieren (16. April, 20 Uhr). Dem beliebten Kinderspiel Himmel & Hölle, spanisch „Rayuela“, widmet sich Cia Maro Flores (17. April, 20 Uhr)

Einen ganz neuen Ansatz im Flamenco zeigt das Improvisationsformat „Im Flame“ (18. April, 18 Uhr). Bereits zum zweiten Mal treffen dabei verschiedene künstlerische Disziplinen aufeinander, die tief in den Flamenco-Kosmos eintauchen. Dabei steht das Spontane im Zentrum. Der Moment ist Inspiration und Impulsgeber. Das verspricht für Performer wie Publikum eine spannende Erfahrung.

Für viele Tanzfans bietet das Festivalwochenende auch die Möglichkeit in Workshops, wie dem der Düsseldorferin La Cati (15./16. April, Beginn jeweils 18.45), einmal selbst auszuprobieren, wie es sich anfühlt, wenn Sohlen (Plantas) und Absätze (Tacons) zum Instrument werden, dem Rhythmus von Gitarrenklängen folgen. Wenn die Finger sich anmutig über den Köpfen der Tänzerinnen drehen und der Körper wie von selbst eine stolze Haltung einnimmt. Fortgeschrittene können in den Masterclasses von Eduardo Guerrero, Sara Cano, oder Vanesa Aibar ihre Technik in verschiedenen Bereichen verfeinern.