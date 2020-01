Tanzhaus NRW in Düsseldorf : Tanztheater „xoxo“: Vom Umarmen und Begehren

(desa) Xoxo – das Kürzel steht für „Hugs and Kisses“, also Umarmungen und Küsse. Viele Jugendliche verabschieden sich so im Chatroom voneinander, manchmal auch, wenn sie sich vorher noch gar nicht umarmt oder geküsst haben.

Doch was ist, wenn aus den virtuellen Umarmungen und Küssen echte werden? Um diese Distanz zwischen dem, was online geschieht, und dem, was wirklich ist, geht es in Sebastian Matthias’ Jugend-Tanzstück „xoxo“, mit dem er derzeit im Tanzhaus NRW gastiert.

Vorsichtig, aber bestimmt behandelt das Stück das Thema Sex mit all den Dingen, die dazu gehören: Intimität, Verletzlichkeit, Zärtlichkeit, Liebe. Heikel, vor allem für Heranwachsende, die sich in der wohl verwirrendsten Phase ihres Lebens befinden. Körperteile wachsen, Sinne verändern sich, alles wird auf einmal peinlich, eklig und uncool. In dieser hochsensiblen Zeit wird die Wissensvermittlung über den eigenen Körper größtenteils von Massenmedien übernommen. Viele Jugendliche kennen nackte Körper aus Pornos oder Hollywoodfilmen. Auch auf Social Media kommen sie schon früh mit sexuellen Inhalten in Berührung. Über die Bilder erfahren sie theoretisch viel über Sex, haben aber selber noch kein Körpergefühl und -gedächtnis entwickelt. Fernab von sexualisierten Bildern aus dem Internet möchte der Choreograf zeigen, was es heißt, einen anderen Körper zu begehren, jemandem nahe zu sein.

Nicht nur tänzerisch stellen die vier Performer Sex, Intimität und Unsicherheit dar. Zwischendurch wird ausgesprochen, was in Sachen Sex geht und was nicht: „Darf ich deine Lippen berühren?“, fragt Hang und macht es erst, als Maciej mit einem „Ja“ bestätigt. „Gefällt dir das, was ich mache?“, fragt Rachell. So sieht Zustimmung aus. „Ich wurde angefasst, und es ist ohne meine Einwilligung geschehen“, erzählt Hang. So sieht Zustimmung nicht aus.

Auch Machtverhältnisse werden angesprochen: Diejenigen, die sich in einer höheren Position befinden, nutzen dies häufig aus, vor allem, wenn es um Sex geht. „Darf ich deinen Herzschlag hören?“, fragt Enis einen Zuschauer, wohlwissend, dass er gerade seine Macht als Performer ausnutzt. Der Zuschauer bejaht. „Wir sind uns ungewöhnlich nah. Aber das ist schon okay so“, sagt er.