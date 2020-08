Sturmtief „Kirsten“ : New Fall Festival: Finale wegen Sturms abgesagt

New Fall Festival: Finale wegen Sturms abgesagt

Bei den meisten Konzerten des New Fall Festivals war das Wetter sommerlich schön – wie hier bei Love Machine am 12. August. Foto: Schiko

Düsseldorf Am Mittwoch, 26. August, sollte die Elektro-Pop-Band „Hundreds“ aus Hamburg beim New Fall Festival spielen. Wegen des Sturmtiefs hat der Veranstalter das abendliche Abschlusskonzert abgesagt.

(hoh) Das Sturmtief „Kirsten“ fegt über NRW – mit Böen, die mehr als 90 Stundenkilometer erreichen. Das war den Veranstaltern der „New Fall Festival Summer Edition“ zu heikel. Bei der aktuellen Windstärke könne man ein Konzert, das draußen stattfindet, nicht verantworten, teilten sie gestern mit. Das Konzert der Band Hundreds am Mittwoch „schweren Herzens“ wurde daher abgesagt. Einen Nachholtermin soll es nicht geben. Tickets können über den Eventim Kundensupport in Gutscheine umgewandelt oder zrückgegeben werden, der volle Ticketpreis wird dann erstattet. Auch hierbei können sich Karteninhaber an den Kundensupport oder die Vorverkaufsstelle wenden.