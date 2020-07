serviceklasse @kunstpalast : Freie Bahn für Kunststudierende

Düsseldorf Der Kunstpalast hat seinen Instagram-Kanal in die Hände junger Kunstakademie-Studierender gegeben. Die hatten sich zur Vorbereitung der Aktion eine Woche lang im Haus aufgehalten.

Die #RheinStories kommen in dieser Woche in die Region rund um Krefeld

Zwei seiner Kommilitoninnen haben Archivmaterial des Kunstpalastes mit Textschnipseln kombiniert und dokumentieren so etwa den Brand des Gebäudes im Jahr 1993. Ein anderes Kunstwerk zeigt in einer Videosequenz den Aufbau eines „Chipsringes“, also zu einem Ring zusammengesetzte Kartoffelchips. Der Unterschied zu den Videos der „Chips Ring Challenge“ auf Youtube: Das Ganze ist ästhetisch in Stop-Motion aufgenommen.