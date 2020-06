Bundesinstitut für Fotografie : Studie soll auch Düsseldorf berücksichtigen

Düsseldorf Es gibt Streit um den Standort des geplanten Bundesinstitut für Fotografie. Eine von Monika Grütters in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie soll jetzt die Möglichkeiten prüfen. Dabei wird auch Düsseldorf als möglicher Standort betrachtet.

Auf dem Weg zu einem Bundesinstitut für Fotografie geht Kulturstaatsministerin Monika Grütters den nächsten Schritt. Sie habe, wie bereits angekündigt, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die Anfang kommenden Jahres vorliegen soll. Sie baut auf das Ergebnis einer Expertenkommission auf, die ein Konzept für ein Fotoinstitut in Essen vorgelegt hat.

Zur kommenden Machbarkeitsstudie sagte Grütters (CDU) am Donnerstag in Berlin: „Sie wird den von der Kommission vorgeschlagenen Standort Essen betrachten und dabei ergänzend auch den möglichen Standort Düsseldorf berücksichtigen.“

Die Initiatoren und Unterstützer eines Fotoinstituts in Düsseldorf – Kern ist ein vom international bekannten Fotokünstler Andreas Gursky mitgegründeter Verein – haben ebenfalls ein ausführliches Konzept für ein Haus in der Landeshauptstadt veröffentlicht. Der Verein hatte zudem kritisiert, dass es in der Expertenkommission, die den Standort Essen ins Auge gefasst hat, keinen Düsseldorfer Vertreter gibt – dafür saß die langjährige stellvertretende Direktorin des Essener Folkwang-Museums, Ute Eskildsen, in dem Gremium.