Stand-up-Comedy : Die skurrilsten Dating-Geschichten live

Viele Menschen hatten schon eins: ein romantisches Date, das nach hinten losgegangen ist. Das so peinlich verlaufen ist, dass man es am liebsten ganz schnell vergessen möchte. Der ein oder andere mag das eigene Dating-Leben aufgrund zahlreicher skurriler Verabredungen sogar für eine Katastrophe halten.

Nach einem Besuch bei der „Story Party Tour“ ändert sich diese Ansicht garantiert. Am Mittwoch machte die Tour mit dem Stand-up-Duo Elena Gabrielle und Rachman Blake im Silq Club in der Düsseldorfer Altstadt halt. Mit amüsanten Geschichten über ihre eigenen Horror-Dates und missglückten Beziehungen hielten die zwei, was sie mit dem Motto „You feel better because it could be worse“, also „Du wirst dich besser fühlen, weil es immer schlimmer geht“, versprachen.