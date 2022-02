„Sternzeichen“-Konzert in der Tonhalle : Von flatternden Vöglein und große Gesten

Das jüngste „Sternzeichen“-Symphoniekonzert unter Alpesh Chauhan bot Werke von Schönberg, Schumann und Brahms. Solist war der Cellist Johannes Moser.

Mit Alpesh Chauhan haben sich die Düsseldorfer Symphoniker einen Ersten Gastdirigenten eingebrockt, der es mit der Klangerziehung bei den Proben nicht genug sein lässt. Der smarte Brite, der es liebt, mit offenem Hemdkragen, rotem Einstecktuch und spitzen Schuhen vor sein Publikum zu treten, reguliert derart nachdrücklich auch während des Konzerts an der Balance der Stimmgruppen, an Lautstärke und Artikulation, fordert immer wieder seine Musiker dazu auf, jetzt mal ganz genau hinzuhören, was die Bratschen oder Zweiten Geigen da gerade spielen, dass man als Musiker gar nicht auf die Idee kommt, mal locker zu lassen. Etwa bei Brahms‘ Dritter, die jeder auf der Bühne eh fast auswendig zu kennen meint. Das Publikum guckt da eher amüsiert zu, was noch alles regulierbar zu sein scheint. Und hört zur Belohnung einen Schwarm Vögelein durchs Gewölbe flattern, als Chauhan im Kopfsatz der großen Sinfonie die Holzbläser zu noch leiserem Echo nötigt.