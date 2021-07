Fotografie-Stratege für die Landeshauptstadt : Der Mann, der Energien freisetzen soll

Stephan Machac koordiniert künftig die Fotografie im Kulturdezernat. Foto: Annika Bethan

Düsseldorf Stephan Machac ist die neue städtische Personalie für Fotografie. Der Foto- und Filmfachmann ist vom Bambi-Kino ins Kulturdezernat gewechselt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Der Stadt Düsseldorf ist es ernst um die Fotografie. Das beweist nicht nur die Zusammenarbeit mit der Kölner Sk-Stiftung, sondern auch eine neue Stellenbesetzung. Seit Mai unterhält das Kulturdezernat eine „Koordinierungsstelle Fotografie“.

Sie wurde mit Stephan Machac (40) besetzt, dem ehemaligen Leiter des Bambi-Filmkinos. Der Meisterschüler von Katharina Sieverding ist Künstler, Kunsttheoretiker, Off-Raum-Betreiber und Organisator von Open-Air-Programmen. Er kommt aus der Praxis, ist bestens vernetzt und betreibt den Künstleraustausch in seinem eigenen „Studio for Artistic Research“. Die Verwaltung kennt ihn durch seine aktive und zugleich kritische Rolle in der Kunstkommission, die er mitbegründet hat.

So eine unbefristete Stelle, wie Machac sie jetzt innehat, gibt es in keiner Stadtverwaltung. Sie ist unabhängig davon, ob Düsseldorf den Zuschlag für ein deutsches Fotoinstitut bekommt oder nicht. Wichtig ist vielmehr der Wunsch in der Stadt, einen Fachmann als Ansprechpartner und Koordinator für das fotografische Engagement zu haben. Das heißt, dass Machac alle fotografischen Quellen in die bestehenden Stadtstrukturen übertragen soll.

In der Kunstkommission wusste er beizeiten, was es heißt, Anliegen der Künstler in eine Sprache zu übersetzen, die auch außerhalb der Kunst verstanden wird, Regeln aufzustellen, die Gesetzgebung zu beachten und einem etwaigen Gegenwind aus der Politik zu begegnen. Nun geht es um das eine Ziel, das Machac so definiert: „Düsseldorf soll eine Identität entwickeln, um eine Fotostadt zu sein.“

Jahrelang siedelte die Verwaltung die Kultur im Marketing-Bereich an, interessierte sich für Festivals wie die „Quadriennale“ und setzte viel Geld in den Sand, denn die Resonanz blieb aus. Was Düsseldorf stark macht, so Machacs Meinung, seien die Künstler. Das wussten die, die ihn wählten. Kulturdezernent Hans-Georg Lohe kennt Machac noch als Leiter der Black Box. Die Politiker zogen am selben Strang. So viel Einigkeit über eine Personalie ist selten.

Info Er zeigte Filme auf dem Dach des „Kaufhofs“ Lebenslauf Stephan Machac wurde 1981 in Düsseldorf geboren. Er studierte Medienkunst am ZKM in Karlsruhe und an der Universität der Künste in Berlin. Als Familienvater von vier Töchtern jobbte er schon als Student, organisierte und arbeitete künstlerisch. Er leitete als Angestellter die Black Box und zuletzt das Bambi-Filmkino. Künstlerische Tätigkeit Er entwarf Projekte wie High Beam, wozu er die Off-Szene einlud, und „Solar-Beam“ als Open-Air-Programm aus Sound-Shows und Filmvorführungen auf dem Parkdeck des „Kaufhofs“ am Wehrhahn.

Von seiner Vita her ist der neue Koordinator gut für seinen neuen Job vorbereitet. Er hat Medienkunst am ZKM in Karlsruhe bis zum Vordiplom studiert und ist anschließend an die Universität der Künste nach Berlin gewechselt. Von ihm stammen grandiose Projekte wie „Solar-Beam“ mit Ausstellung und Video-Vorführungen auf dem Kaufhof-Dach am Wehrhahn. Er organisierte die Schau „High-Beam“ mit 50 Künstlern in einem leerstehenden Haus an der Immermannstraße.

Bei derlei Unternehmungen kombinierte er bildende Kunst mit Musik und Film. Er lud Künstler nicht nur aus Düsseldorf, sondern auch aus anderen Städten und Ländern ein. Vor ein paar Jahren sagte Machac im Gespräch: „Die Szene, die die Künstler uns schaffen, ist viel lebendiger als das Museumswesen. Deshalb werden ja auch so viele Leute in Düsseldorf aktiv und machen selbst etwas.“

Vermutlich würde er so einen Satz heute noch denken, aber nicht mehr laut sagen. Denn nun geht es um die Vernetzung von Stiftungen, Sammlungen, Forschungs- und Kulturinstitutionen. Konkret ist eines der Ziele der Aufbau von nationalen und internationalen Kooperationen mit der Fotostadt Düsseldorf. „Wir wollen Partnerschaften mit anderen Städten bilden, aber auch das Land mit Prozessen der Stadt verknüpfen“, sagt er.

Machac kennt sich nicht nur bestens in allen Formen der visuellen Kultur aus, sondern er ist zugleich ein guter Organisator. Parallel zu seinen Studien in Karlsruhe und Berlin pendelte er als Filmvorführer nach Düsseldorf, denn dieser Job war nachts und ließ sich mit seinen sonstigen Tätigkeiten vereinbaren. So war er in der Public Private Partnership zwischen den Düsseldorfer Filmkunstkinos und der Stadt Leiter der Black Box, war bei der Metropol Düsseldorf Kunstkino GmbH angestellt und bis zu seinem Eintritt in die Dienste der Stadt Kinoleiter im Bambi. Personal, Finanzen und Equipment sind für ihn keine böhmischen Dörfer.

Und nun? „Meine Aufgabe ist es, Energien freizusetzen. Ich habe keine gestalterische, sondern eine vermittelnde Aufgabe,“ sagt er. Als erstes habe er sich mit den Institutsleitern getroffen, um deren Wünsche, Verbesserungsvorschläge und Strategien kennenzulernen. Sie sollen, so hofft er, das Gefühl bekommen, ihr Engagement werde ernst genommen.