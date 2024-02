Sprachwissenschaftler Roland Kaehlbrandt im Goethe-Museum „Gender-Wahn“ als modische Verirrung

„Einfach nicht anders“, das wäre so ein Ausdruck mit Füllwort, an dem Kaehlbrandt seine Liebeserklärung festmacht. Ohne dieses „einfach“ klänge der Satz wie Luthers berühmtes Ausrufezeichen. Das Füllwort macht ihn einfühlsam und geschmeidig, nimmt ihm die Schärfe, so wie viele andere Partikel auch, die an diesem Abend genannt wurden: „Was heißt das denn?“ oder „Wo bleibst du bloß?“ Mit diesem Kapitel seines Buchs wehrt sich der Autor gegen den Vorwurf, die deutsche Sprache sei barsch und klobig.