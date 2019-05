Spielzeit 2019/20 : Star-Tenor Rolando Villazón inszeniert Oper in Düsseldorf

Düsseldorf Startenor Rolando Villazón kommt in der nächsten Spielzeit als Opernregisseur nach Düsseldorf.

Villazón werde die Oper „I puritani“ von Vincenzo Bellini inszenieren, kündigte Generalintendant Christoph Meyer an. Die Premiere ist am 18. Dezember. In der Saison 2019/20 kommt außerdem unter anderem Verdis „Macbeth“ in der Regie von Michael Thalheimer auf die Bühne. Die Koproduktion mit der flämischen Oper in Belgien hat am 29. Mai 2020 Premiere.