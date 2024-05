Spielplan Junges Schauspielhaus „Emil und die Detektive“ ist das große Weihnachtsstück

Die Romanvorlage für „Wolf“ ist das erste Kinderbuch von Sasa Stanisic, nominiert für den Jugendliteraturpreis 2024. Eine Geschichte über Freundschaft und Zivilcourage, inszeniert von Carmen Schwarz, die Schauspiel und Puppenspiel verbindet (ab 10 Jahre, Premiere am 5. Dezember). Kinder ab sechs Jahre werden ab März 2025 ihr Vergnügen an „Pinocchio“ haben, der Figur aus Pinienholz, die unbedingt in die Welt hinaus will. Eine Abenteuerreise, garniert mit Musik und Tanz.