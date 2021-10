Zehn Künstler vor der Jury : Sound-Erlebnis im dunklen Kinosaal

Düsseldorf Zum dritten Mal findet das „Sound Cinema“ statt. Im Filmkunstkino an der Schneider-Wibbel-Gasse werden Besucher hören statt sehen und in die akustischen und klangexperimentellen Beiträge auch zum Thema „Isolation“ eintauchen.

Der weiche Kinosessel, die gedämpfte Umgebung der samtenen Wände und der Sound, mit dem die heimische Anlage nicht mithalten kann: Das alles macht Kino aus. Das alles macht aber auch das „Sound Cinema“ aus, nur eben mit einer leeren Leinwand. Am 14. Oktober findet die Veranstaltung nun bereits zum dritten Mal statt. Hier treten Künstler mit experimenteller Musik oder elektroakustischer Klangkunst in zwei Kategorien gegeneinander an, sowohl das Publikum als auch eine Fachjury küren die Sieger.