Kunstakademie : Der Rundgang, von dem niemand weiß

Studierende der Kunstakademie zeigen ihre Arbeiten, doch Publikum gibt es kaum. Das Haus hat das Ereignis nicht beworben. Das sorgt für Unmut. Noch bis Freitag sind die Werke zu sehen.

Keine Werbung, keine Presse-Einladungen. 14 Absolventen der Kunstakademie sitzen, wenn sie denn da sind, in ihren mit Bildern und Skulpturen bestückten Räumen und warten. Sie hoffen auf Publikum, denn es ist Rundgang. Von der Akademie lässt sich niemand sehen. Christiane Weiser aus dem Rektorat geht immerhin ans Telefon, will aber nicht zitiert werden. Pressesprecherin Vanessa Sondermann antwortet nicht, auch das Telefon von Rektor Calle Petzinka bleibt stumm. Ferienzeit. Immerhin hat der Nachwuchs über Flüsterpropaganda und das Internet dafür gesorgt, dass nicht nur Mama und Papa kommen.

Lea-Maria Lepper (Klasse Hörnschemeyer) hat den gesamten Raum 23 in einem leichten Eierschalenweiß gestrichen, so dass die kleinformatigen Fotos ein perfektes Milieu erhalten. Man muss genau schauen, um aus den abstrakten Formationen die Abformungen von Fuß und Ferse herauszulesen. Auch wenn sie Fotos präsentiere, verstehe sie sich als Bildhauerin, erklärt sie und verweist auf ihre Botschaft im Eingang, die sie auf einen Zettel getippt hat: „Eine Ausstellung erzählt von der Schönheit des Gipses, des Fußes, des Raumes und der Menschen.“

So denkt auch Florian Erhard Triumphierend erklärt er: „Ich habe eine Zukunftsperspektive. Ich bekomme ein Postgraduiertenstipendium für Tokio und werde 3,5 Jahre an der Uni sein. Das ist eine schöne, lange Zeit.“ Der Meisterschüler aus der Klasse Schulze hatte bei der Bewerbung alle Hürden genommen, den DAAD, die Botschaft von Japan in Berlin und das Kultusministerium in Japan. Er büffelte Japanisch in einem Sprachkurs und durfte seit Mitte April im großen Raum 205 allein malen. „Wo früher sieben bis acht Studierende arbeiteten, hatte ich mein Privatatelier“, sagt er strahlend.