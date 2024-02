Premiere von „Fiddler! A Musical“ in Düsseldorf Nur eine zerfaserte Mogelpackung

Queerness spielte immer wieder eine Rolle. Eine Tanzende ächzte sich unter scheinbar größten Anstrengungen durch ihre Choreografie, so wie zuvor die queere Schauspielerin. Dabei verschwammen die Geschlechterrollen, denn sie trug ein Shirt, das ein männliches Six Pack simulierte. All das hatte sicherlich eine gewisse Komik, konnte aber über das Hauptproblem der Inszenierung nicht hinwegtäuschen: Es blieb unklar, was „Fiddler! A Musical“ eigentlich sein sollte. Angekündigt war eine Reise durch die Traditionen jüdischer Performance-Kunst des 20. Jahrhunderts mit „Anatevka – Fiddler on the roof“ als Referenz.