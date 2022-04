Sinfoniekonzert in der Tonhalle : Grandiose Harmonie im Quartett

Düsseldorf Im jüngsten „Sternzeichen“-Symphoniekonzert der Tonhalle erklang eine Rarität für vier Saxofone und Orchester von Philip Glass. Hugh Wolff dirigierte die Düsseldorfer Symphoniker.

So entstand die „Pariser Sinfonie“ KV 297, mit der die Düsseldorfer Symphoniker ihr jüngstes Konzertprogramm in der Tonhalle eröffneten. Im Umfeld der Stichwahl im Nachbarland gab es einen Frankreich-Schwerpunkt, der sich an diesem Abend klar abzeichnet, statt bloß dramaturgische Behauptung zu sein. Dafür sorgt auch der charismatische Dirigent Hugh Wolff, 1953 als Sohn amerikanischer Eltern in Paris geboren. In Auftreten und Gestik zurückhaltend, geht von ihm eine Aura der Erfahrung aus, die mit einem Augenzwinkern daherkommt. Am Pult entfaltet er eine Mischung aus Enthusiasmus und Bescheidenheit, mit der es ihm spielend gelingt, die Symphoniker auf seine Seite zu ziehen.