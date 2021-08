Lesung von Shida Bazyar im „Zakk“ : Eine harte Zeit in Deutschland

Düsseldorf Shida Bazyar las im „Zakk“ aus ihrem neuen Roman „Die Kameradinnen“. Es war ein unterhaltsamer Abend – mit witzigen Anekdoten und ernsten Themen.

Der Name der Schriftstellerin ist Shida Bazyar, sie liest aus ihrem zuletzt veröffentlichten Roman „Drei Kameradinnen“. Nach ihrem mehrfach ausgezeichneten Debütroman „Nachts ist es leise in Teheran“ ist die 1988 in Hermeskeil geborene Literatin nun wieder auf Tour. Die Veranstaltung findet beim 22. „Literarischen Sommer“ statt und wurde mit dem Literaturbüro NRW organisiert. Moderiert wird das Ganze von Fatima Khan.

Trotz des kühlen Windes könnte das Ambiente nicht schöner sein. Das Abendlicht sorgt für eine natürliche, angenehm heitere Stimmung, die Bierbänke sind nahezu vollständig besetzt, und die kleine Bühne befindet sich vor einer in rotem Licht angeleuchteten Wand, an der Weinblätter ranken.

Der Roman handelt von drei Freundinnen, die sich nach einigen Jahren erneut begegnen, um für ein paar Tage in Erinnerungen über ihre gemeinsame Jugend in einem schwierigen Stadtteil in den 90ern zu schwelgen. Zeiten des Übergangs, wie es so schön heißt, folgt man dem „Narrativ“ (Bazyar), dass es zwischen der deutschen Wiedervereinigung und dem 11. September allen gut ging. Es sei vielmehr eine harte Zeit für diejenigen gewesen, die sich in diesen historisch vermeintlich ruhigen Zeiten Diskriminierung, Übergriffen oder rechtem Terror ausgesetzt sahen.