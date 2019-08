Serie „Spielort Düsseldorf“ : Ohne Düsseldorf kein „Bochum“ von Grönemeyer

Wiederkehrender Moment: Wenn du aus Düsseldorf kommst und mit Freunden in Bochum feiern gehst, nachts um vier Herbert Grönemeyer läuft, dann legt irgendein Kumpel dir nach zwei Minuten und sieben Sekunden die Hand auf die Schulter und singt: „Wer wohnt schon in Düsseldorf?

Von Klas Libuda

!“.

So endet die zweite Strophe von Grönemeyers Stadthymne „Bochum“, es ist das Titellied und zugleich der erste Song seines Albums „4630 Bochum“. Das war die Platte, mit der Deutschlands Lieblingsmusiker vor 35 Jahren seinen Durchbruch feierte, und in „Bochum“ wurde noch einmal ganz deutlich sichtbar, wer dieser Grönemeyer sein wollte: ein glaubhafter, buchstäblich bodenständiger Typ – unser Herbert eben.

Interessant daran ist, dass sich der in Göttingen geborene und in Bochum aufgewachsene Schauspieler und Musiker in seinem Song, der ja seiner Heimatstadt gilt, eine Strophe lang an Düsseldorf abarbeitet. Kennt wohl jeder, hier noch einmal zur Erinnerung: „Du bist keine Weltstadt / Auf deiner Königsallee / Finden keine Modenschau’n statt / Hier, wo das Herz noch zählt / Nicht das große Geld / Wer wohnt schon in Düsseldorf“. Es ist nicht nur die einzige andere Stadt, die in „Bochum“ beim Namen genannt wird, man kann sagen: Von diesem Bochum aus gesehen ist Düsseldorf das Andere überhaupt. Grönemeyers Kniff ist dabei so alt wie die Popmusik selbst. Abgrenzung dient hier vor allem als Mittel zur Selbstvergewisserung – ohne Düsseldorf kein „Bochum“. Man muss das Lied als Düsseldorfer Hörer deshalb nicht allzu persönlich nehmen. Es ist reine Konstruktion.

Gut in den Kram gepasst haben dürfte Grönemeyer dabei die Königsallee, die es in beiden Städten gibt: hier als breiten Boulevard für die Reichen und Schönen und jene, die gern reich und schön wären, dort als Hauptverkehrsstraße, die an einer Bahnunterführung hinterm Kneipenviertel beginnt und glanzlos in Bochum-Stiepel endet.