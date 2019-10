Theater im FFT : Senioren führen pfiffigen Struwwelpeter auf

Düsseldorf Das Seniorentheater bringt ein Kinderbuch auf die Bühne. Eine gute Idee, denn wer kümmert sich in der materiell orientierten Leistungsgesellschaft vor allem um den Nachwuchs? Das tun die rüstigen Omas und Opas.

Was bei ihren Proben mit der Regisseurin Kathrin Sievers herausgekommen ist, trägt deshalb auch den Untertitel „ein Erziehungscocktail“. Ein energischer weißer Teufel (Lis Gansweid) tritt zu Beginn vor das Publikum und kündigt eine Fachtagung zum Thema „Familie“ an. Hinter dem Teufel sitzen an langer Tafel die sechszehn Mitspieler, ähnlich den Aposteln beim „Letzten Abendmahl“. Dann geht es los mit dem Suppenkaspar und Paulinchen, dem Bösen Buben und Konrad und natürlich dem Zappelphilipp. Der ist schon lange in der Obhut von geschulten Pädagogen, weil er an dem Mode-Syndrom ADHS leidet. Selbst die Fachleute haben keine Lust, das Kürzel in seiner vollen Länge auszusprechen: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Jetzt sitzen sechs dieser Fachleute dem armen Knaben gegenüber, drangsalieren ihn und noch mehr seine Eltern mit Psycho-Sprech. Zum Schluss der quälend langen Therapiestunde werden Philipp, seine Eltern und das Publikum mit den Originalversen des Kinderbuchs und der Musik von Jonatan Fidus Blomeier belohnt.