Gastronomie: Sechs Tipps für gutes Spargelessen

Düsseldorf Der Spargel hat Hochsaison. Für viele Gourmets ist dies die schönste Zeit des Jahres. Düsseldorfer Gastronomen bieten zahlreiche Varianten an.

Die einen mögen es ganz puristisch mit brauner Butter und neuen Kartoffeln. Zahlreiche Restaurants bieten das Edelgemüse an - zum Teil mit fantasievollen Gerichten. Doch der Klassiker bleibt nie auf der Strecke. Dorfstube Ein Stück Schwarzwald mitten in Düsseldorf, das ist die Dorfstube. Dort gibt es typische Schwarzwälder Spezialitätenküche - auf der aktuellen Karte selbstverständlich auch Spargel. Es gibt Salat von grünem und weißem Spargel mit geräuchertem Lachs (15,50 Euro), Spargelcremesuppe (8,50 Euro), den klassischen Spargel, auch gegrillt mit verlorenem Ei, Parmesan und Olivenöl (24 Euro). Die Ente Wie der Name schon sagt, ist das Restaurant berühmt für seine Entengereichte. Saisonal gibt es Spargel in zahlreichen Varianten. "Ausgestochen Lecker" lautet das Motto der Spargelkarte. Ob exotisch als Frühlingssalat mit grünem Spargel in Mangobalsam mit Melone und Gambas (12,80 Euro) oder im Crêpemantel gratiniert mit Schnittlauchhollandaise und Parmesankäse (12,50 Euro), aber auch schlicht klassisch. Es darf auch der Spargel mit Entenfleisch-Curry-Bällchen und Bärlauch-Kartoffelstampf (19,80 Euro) sein.

Gatto Verde Seit Jahren ist das Restaurant in Unterrath Anlaufstelle für Freunde italienischer Küche. Diese stellt sich auch auf saisonale Spezialitäten ein und nimmt zurzeit Spargelgerichte in die Tageskarte mit auf. Den weißen Spargel gibt es mit Erdbeeren (14 Euro) und gratiniert (13,50 Euro), die Nudelsorte Orecchiette (italienisch für Öhrchen) kommt mit Spargel (14,50 Euro) und mit Lachs-Spargelragout (19,50 Euro) auf die Teller. Restaurant Buschhausen Im Restaurant Buschhausen am Aaper Wald werden bereits seit fast 100 Jahren Gäste bewirtet. Das gemütliche Lokal mit einer großen Terrasse bietet gutes frisches traditionelles Essen an. So sind auch die Gerichte der Spargelkarte klassisch ausgerichtet. Neben einer Spargelcremesuppe mit Baguette (4,80 Euro) können 500 Gramm Spargel mit Butterkartoffeln (17,80 Euro) mit weiteren Zutaten kombiniert werden. Mit rohem Schinken kostet beispielsweise das Gericht 19,80 Euro, mit Putensteak vom Grill 26,80 Euro und mit Lachs vom Grill 24,80 Euro. Weinhaus Tante Anna Deutsche und regionale Küche bilden von je her das Konzept des Restaurants in der Altstadt. Spargel gehört selbstverständlich dazu. Zwei Speisefolgen hat Küchenchef Simon Nauels auf der Speisekarte. Ein Fünf-Gänge-Menü (78 Euro) mit Stangenspargel, neuen Kartoffeln, Sauce Hollandaise und Fleisch vom Schwarzfederhuhn. Empfehlenswert ist auch das Menü mit sieben Gängen (105 Euro). Der Spargel hat in einer hauseigenen Marinade seinen Geschmack bekommen, dazu mundet der Trüffelschinken, das wachsweiche Eigelb und gebackener Amaranth. Uerige am Markt Mit gutbürgerlicher Küche in modernem Ambiente hat sich das rustikale Lokal an der Bogenstraße am Oberbilker Markt beliebt gemacht. Auf der Spargelkarte stehen Verführungen wie eine Spargelcremesuppe mit Croutons (6,50 Euro), Stangenspargel und Salzkartoffeln mit Butter oder Sauce Hollandaise (14,90 Euro) sowie dazu wahlweise Schinken (drei Euro), Schnitzel (7,50 Euro), ein Rumpsteak (15,80 Euro) und Lachs (8,80 Euro).