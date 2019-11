Lese-Show : Die perfekte Show zum Buch

Sebastian Fitzek vermarktet sein neues Werk auf großer Bühne. 5000 Thrillerfans in der Mitsubishi Electric Hall waren begeistert.

Als Sebastian Fitzek in der Mitsubishi Electric Halle aus dem Gully kriecht, hat sein Warm-Upper schon gute Vorarbeit geleistet. Ein Geburtstagskind wurde im Saal ausgemacht und an die Bühnenrampe gerufen. „Hallo, für dich hat der Psycho-Autor etwas Wunderbares mitgebracht. Rate mal, was in dem Päckchen ist?“ Die junge Frau strahlt: „Natürlich ,Das Geschenk!’“. Richtig geraten, handsigniert wird ihr Sebastian Fitzeks neuer Roman mit dem Titel „Das Geschenk“ überreicht. Seit gerade einer Woche ist er auf dem Markt und schon in der zweiten Auflage, 368 Seiten zum Preis von 23 Euro. Strahlend kehrt das Geburtstagskind zurück auf seinen Platz in der Halle. Sie und weitere 5000 Menschen sind nach Oberbilk gekommen, um die „Soundtrack-Lese­show“ des Erfolgsautors zu erleben, mit einem klassischen Ensemble von Piano mit fünf Streichern und der elektronischen Liveband „Buffer Underrun“.