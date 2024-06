Schumannfest in Düsseldorf Die Heilige Messe und mehr in der Maxkirche

Nur einen Steinwurf vom frisch restaurierten Schumann-Haus auf der Bilker Straße kam innerhalb des Schumannfestes in der Maxkirche am Samstagabend die „Missa sacra“ des Komponisten zur Aufführung. Dort also, wo er einst selbst Hochämter dirigierte. Die 1852 in unserer Stadt entstandene Komposition wurde eingebettet in weitere Schumann-Werke und Musik von Johannes Brahms. Markus Belmann, Kirchenmusiker an St. Maximilian, verglich das Konzept in seiner Vorrede mit der Tatsache, dass eine Messkomposition in der Liturgie keineswegs am Stück erklingt, sondern jeder Satz an den dafür vorgesehenen Stellen.