Düsseldorfer Schauspielhaus : Ein Flugzeug landet auf dem Gründgens-Platz

Düsseldorf Die Theaterzone wird ab Mai zur riesigen Freilichtbühne, eröffnet wird mit dem „Rheingold“. Viele Partner werden den ganzen Sommer über unter freiem Himmel spielen. Für den Intendanten Wilfried Schulz ist das Ganze ein großes Abenteuer.

So viel klein-klein war zuletzt, dass es niemanden gewundert hätte, wenn den Kulturschaffenden die Lust an der eigenen Arbeit vergangen wäre. Und gerade deswegen holt Wilfried Schulz, Intendant des Schauspielhauses, zu einem großen Schlag aus. Im Frühjahr ist der Gustaf-Gründgens-Platz, der im Zuge der Baumaßnahme „Kö-Bogen II“ neugestaltet wird, fertig. Lange bleibt er nicht sich selbst überlassen, sondern wird als das genutzt, was er auch ist – als ein Theaterplatz. Ab 20. Mai wird er großflächig bespielt und dazu originell ausgestattet. „Wir möchten den Platz als kulturellen Hotspot etablieren“, sagt Schulz. „Im vergangenen Sommer haben wir die Erfahrung gemacht, dass es die Menschen zunehmend nach Open-Air-Formaten verlangt.“ In Zeiten, in denen massive Einschränkungen das Leben prägten, entfache das Dasein an der frischen Luft ein besonderes Gefühl der Freiheit und Offenheit. Zugleich beschreiben Freiheit und Offenheit Attribute, die für das Selbstverständnis des Theaters maßgeblich sind. Auf dem Gustaf-Gründgens-Platz treffen sich im Sommer also Gleichgesinnte.