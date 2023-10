Uraufführung in Düsseldorf Religion für Einsteiger im Schauspielhaus

Kritik an den Kirchen zu üben, fällt in unserer liberalen, aufgeklärten Zeit so leicht wie selten zuvor. Da liegt der Gedanke nahe, einfach auszusteigen und eine neue Religion zu gründen. Der Regisseur Bonn Park hat sich jetzt daran vor Publikum im Großen Haus des Düsseldorfer Schauspielhauses mit seinem Stück „Keine Sorge (Religion)“ versucht.