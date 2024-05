Uraufführung im Jungen Schauspiel Düsseldorf Jugendstück mit Spaß, Sport und einem komischen Gefühl

Bunter als derzeit ist der Weg zum Schauspielhaus kaum vorstellbar. Da sind die mal greller, mal dezenter kolorierten Plakate der Parteien für die Europawahl. Da weisen, in Rot nicht zu übersehen, zahlreiche Banner auf eine große Messe hin. Am Gründgensplatz wird es dann noch farbiger. Die gerade fertiggestellte „Fan’Zone“ wirbt für ein großes Sommertheater im Freien: „Glaube, Liebe, Fußball“ heißt es dort. Als Hinweis auf Ödön von Horváths Drama „Glaube Liebe Hoffnung“ ist dies wohl kaum zu verstehen, zumal jenes noch den Untertitel „Ein kleiner Totentanz“ trug. Aber immerhin: Fußball und Hoffnung, so schlecht passt das nicht zusammen.