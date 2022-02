Premiere im Kleinen Haus : Orlando und die Suche nach der richtigen Rolle

Cennet Rüya Voß spielt die Titelfigur Orlando, einen jungen Lord, der durch vier Jahrhunderte und die Geschlechter wandelt. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Als Regisseur bringt André Kaczmarczyk den Roman „Orlando“ von Virginia Woolf auf die Bühne des Kleinen Hauses. In seine Theaterfassung hat er die Figur der Schriftstellerin als tragende Rolle eingebaut.

Nach über vier Stunden intensiver Probenarbeit für „Orlando“ müssten Cennet Rüya Voß und Claudia Hübbecker eigentlich erschöpft sein. Sind sie auch, aber das blenden sie aus. Keine Zeit zum Ausruhen. Schon bald an diesem Tag geht es weiter für sie. Beide haben abends eine Vorstellung. Morgen auch. Und übermorgen wieder.

Tagsüber feilt das Ensemble mit Regisseur André Kaczmarczyk am Feinschliff der „Orlando“-Premiere, die um einige Tage verschoben werden musste und nun für Donnerstag, 24. Februar, geplant ist. Trotz dieses Mammutprogramms haben die Schauspielerinnen Lust, in der knappen Pause über ihre Rollen in der szenischen Umsetzung des Buches von Virginia Woolf zu sprechen. Man spürt, wie beseelt sie sind und wie groß ihre Vorfreude auf diesen opulenten Abend im Kleinen Haus ist.

Info Premiere von Samstag auf Donnerstag verschoben Premiere im Kleinen Haus Die Romanvorlage „Orlando“ von 1928 stammt von Virginia Woolf. André Kaczmarczyk schrieb die Theaterfassung und die Liedtexte und führt Regie. Premiere ist am Donnerstag, 24. Februar, um 20 Uhr. Live-Musik Amy Frega singt Kompositionen von Matts Johan Leenders, der mit André Kaczmarczyk frühere Schauspielhaus-Liederabende wie „Heart of Gold“, „Boys don’t cry“ oder das Musiktheaterstück „Alice“ entwickelt hatte. Termine & Tickets Weitere Vorstellungen: 7. März, 19.30 Uhr, 13. März, 18 Uhr, 29. März, 20 Uhr. Karten unter www-dhaus.de, karten@dhaus.de, Telefon 0211 369911.

„Die Inszenierung hat den Atem des Großen Hauses“ sagt Claudia Hübbecker, die als Virginia Woolf mitwirkt. „Ich habe auf der Bühne im Kleinen Haus noch nie so viel an Verwandlung erlebt. Der Regisseur weiß die vielfältigen Möglichkeiten dieser Bühne zu nutzen. André ist ein Theatermensch mit viel Wissen und Gefühl für sein Metier.“

Nicht zum ersten Mal arbeitet sie mit ihm als Regisseur zusammen, zuletzt in „Alice“. Für Cennet Rüya Voß war Kaczmarczyk, der auch die Fassung und die Liedtexte für dieses Stück schrieb, bisher nur Kollege. „Bei seiner angenehmen Regieführung merke ich natürlich, dass er Schauspieler ist. Er sieht intuitiv und sehr schnell, wenn etwas nicht ganz stimmt“, erzählt sie. „Das hilft mir, an meiner Präzision zu arbeiten. Er hat aber auch ganz tolle Bilder gebaut.“

Sie spielt die Titelfigur, den gebildeten jungen Lord Orlando, der durch vier Jahrhunderte und die Geschlechter wandelt. Die Theaterfassung bleibt relativ nah an dem Roman von 1928. Darin thematisiert Virginia Woolf die Beziehung zu ihrer Geliebten, der Schriftstellerin Vita Sackville-West, und greift Fragen von Identität, Macht und Geschlechterrollen auf. „Orlando ist immer auf der Suche nach der Wahrheit“, erläutert Cennet Rüya Voß. „Die Frage ist nur, ob es diese Wahrheit überhaupt gibt oder ob der Versuch hoffnungslos ist und scheitern muss. Er schreibt und schreibt und will den Sinn des Lebens ergründen. So mag es auch Virginia Woolf ergangen sein.“

Nach tagelangem Schlaf erwacht Orlando als Lady und setzt die Suche im anderen Geschlecht fort, als Liebende, Dichterin und Mutter. „Die Verwandlung ist genau genommen eine Rückverwandlung“, sagt Cennet Rüya Voß. „Denn von vornherein ist ja erkennbar, dass ich körperlich eine Frau bin, auch wenn ich einen Mann spiele.“

Wie vollzieht sich dieser Sprung auf der Bühne? „Die Veränderung wird eine Art Tanz sein, sinnlich und ohne großes Erstaunen. Verdeutlicht wird sie allerdings erst durch die Reaktion der anderen Figuren. Und trotzdem muss ich lustvoll einsteigen, was sich auch in meinen Bewegungen zeigt.“ Hosenrollen sind Cennet Rüya Voß durchaus vertraut. Was also spielt sie lieber, einen Mann, eine Frau? Kurz überlegt sie. „Ich glaube, darauf kann ich keine klare Antwort geben. Es kommt auf die Dichte der Gedanken an, darauf, was die Person verhandeln kann und darf.“

Claudia Hübbecker pflichtet ihr bei: „Man sollte diese Trennung nicht denken und Menschen nur nach ihren Geschlechtern beurteilen.“ Sie zitiert Virginia Woolf: „Angesichts der Weite und Fülle dieser Welt genügen eigentlich schon zwei Geschlechter nicht. Wie könnten wir da mit einem einzigen auskommen.“

Der spielerische Umgang mit den Geschlechtern durchzieht die gesamte Inszenierung. Fast alle verkörpern Männer- wie Frauenrollen. Cathleen Baumann beispielsweise spielt eine russische Gräfin und zwei Dichter, Rainer Philippi eine Haushälterin und Königin Elisabeth I. von England.