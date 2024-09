Premiere im Schauspielhaus Düsseldorf Shakespeare geschüttelt, nicht gerührt

Wer hätte gedacht, dass das alte Drama so viel Krieg in sich hat! Palästina und Israel, Ukraine und Russland, Krieg im Sudan, Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. All das und noch mehr haben 15 Laiendarstellerinnen und – darsteller des Stadtkollektivs als ein großes Mosaik auf die Bühne im Schauspielhaus Düsseldorf gebracht.