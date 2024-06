Regisseurin Bernadette Sonnenbichler Was mit Musik, Menschen und Psychologie machen

Ihre nächste steht am 2. November an. Fürs Große Haus wird Bernadette Sonnenbichler Molières „Der Geizige“ inszenieren, Thomas Wittmann spielt die Titelrolle. „Das Stück war mein Wunsch“, sagt sie. „Ich fand die Mixtur aus Bissigkeit und Komödiantik wie so oft bei Molière sehr verlockend. Und auch, dass Geld in Düsseldorf eine gewisse Bedeutung hat. Das meine ich nicht wertend.“ Die Auseinandersetzung mit dem Geld passe gut in diese Stadt, glaubt sie. „Es ist ja auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Wenn du reich bist, hast du die Macht und die Freiheit, eine spannende Verquickung.“