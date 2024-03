Premiere im Düsseldorfer Schauspielhaus An allem ist bloß das Sparschwein schuld

Das fette Schwein ist eigentlich ein Goldenes Kalb. Wie es da weit oben im Bühnenhimmel über allen schwebt – ausgestattet sogar mit Flügelchen, feist und dick und vor allem: anbetungswürdig. Denn es ist prall gefüllt. Eine illustre Clique von Freunden und Verwandten irgendwo in der französischen Provinz hat es tapfer gefüllt mit ihren kleinen Einsätzen, die beim wöchentlichen Kartenspiel so anfielen. Jetzt aber soll das Sparschwein geschlachtet werden und das Geld Glückseligkeit einlösen. Wenn schon nicht für immer, so doch für einen Tag. Und wenn schon nicht überall, so doch in der Hauptstadt der Welt. In Paris also!