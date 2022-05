Schauspielhaus Düsseldorf​: Open-Air-Theater wird fortgesetzt​

Düsseldorf Die Aufführung von Carlo Goldonis Klassiker „Der Diener zweier Herren“ vor dem Schauspielhaus Düsseldorf war der Auftakt zu einer Reihe von weiteren Veranstaltungen unter freiem Himmel.

Claudia Beckers konnte Truffaldino Batocchio so gut verstehen. In einer Szene vom „Diener zweier Herren“ auf dem Gustaf-Gründgens-Platz vor dem Schauspielhaus hetzt Kilian Ponert, der den Truffaldino spielt, auf der 36 Meter breiten Bühne von einem Auftrag eines Herren zum anderen Auftrag des zweiten Herren, verzettelt sich dabei, verwechselt die jeweiligen Aufträge und Hektik bricht aus.

„Das kann ich so gut nachvollziehen“, so Beckers. „Bei mir auf dem Schreibtisch stehen zwei Bildschirme, dann ruft noch jemand an, ein weiterer schreibt eine WhatsApp und dann öffnet sich auch noch die Türe und ein Mitarbeiter kommt rein. Da erinnert mich mein Arbeitsalltag stark an den von Truffaldino.“