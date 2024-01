Neue Gesprächsreihe im Schauspielhaus Hoffnung schöpfen für Nahost

Ihr Ehemann ist Meron Mendel, geboren 1976 bei Tel Aviv. Nach seiner Jugend in einem Kibbuz leistete er in der israelischen Armee seinen Wehrdienst ab und studierte dann an der Universität Haifa Geschichte und Erziehungswissenschaften. Seit 2010 ist er Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Mehrfach trat er mit Protestaktionen hervor, in jüngerer Zeit vor allem im Zusammenhang mit der Documenta 15, als er als Experte zur Klärung von Antisemitismus-Vorwürfen tätig werden sollte, das Mandat aber nach zwei Wochen niederlegte, weil Direktion und künstlerische Leitung der Documenta nicht zu Dialog und Aufarbeitung bereit gewesen seien.