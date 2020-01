Schauspielhaus : Der heimliche Star im Schauspielhaus

Die Designerin Petra Blaisse hat kunstvolle Vorhänge entworfen – ein bewusster Eingriff in das Denkmal.

Das Schauspielhaus wird nicht nur saniert, sondern auch modernisiert – darauf legen Architekt Christoph Ingenhoven und Intendant Wilfried Schulz großen Wert. Einer der größten bewussten Eingriffe in das Baudenkmal dürfte vielen Besuchern erst beim zweiten oder dritten Blick auffallen: die Vorhänge. Die niederländische Designerin Petra Blaisse hat sie an vier Stellen des Theaterbaus angebracht, jeweils passend zur Umgebung. Ingenhoven, der die Gesamtverantwortung für die Sanierung der öffentlichen Bereiche im Innenraum trug, sieht ihre Textilien als zeitgenössische Ergänzung des Entwurfs von Architekt Bernhard Pfau und der Kunstwerke seines Zeitgenossen Günter Grote. Die Vorhänge seien „ein bisschen was von 2020“ in dem historischen Bau, so Ingenhoven.