Bildungsprogramm des Schauspielhauses auf Instagram : Schauermärchen in kleinen Dosen

Foto: Lucie Jansch Szene aus Robert Wilsons Inszenierung „Der Sandmann“.

Düsseldorf Das Schauspielhaus bringt in seiner Reihe "Drama to go" jetzt auch den „Sandmann“ in der gefeierten Inszenierung des Regisseurs Robert Wilson

Von Claus Clemens

Für die Theater sind Schüler eine wichtige Zielgruppe. Und deren Lehrer die klassischen „Zubringer“. Ein im Unterricht behandeltes Drama, gefolgt von einem Schauspielbesuch und der Besprechung des Gesehenen, führen junge Menschen nicht selten zum ersten Mal zum Gustaf-Gründgens-Platz. Dieses Erlebnis ist ihnen seit mehr als einem Jahr verwehrt. Doch glücklicherweise bleiben die Theatermacher „am Ball“, wenn auch nur online.

Mit „nathan.to.go goes drama.to.go“ haben sie auf einem Instagram-Kanal mit täglichen Postings hunderte Abiturienten auf dem Weg zum Deutsch-Abitur begleitet. Lessings fünfaktiges Ideendrama war ein Eckpfeiler der Abschlussprüfung, und dessen Düsseldorfer Inszenierung bot genügend Material für eine stimmige Interpretation. Das soziale Medium wurde hierbei zur gut besuchten Ersatzbühne. Acht Wochen lang gab es kurze Videos, Backstage-Interviews mit Schauspielern, Faktencheck, Quizz und Lektürehilfen. Mitmachen war ausdrücklich erwünscht, und so gab es Posts von über 1000 jugendlichen Instagram-Abonnenten.

Jetzt heißt es: Thema abgehakt, Tinte getrocknet, Theater geht weiter, trotz Corona. Muss es auch, wenn man Friedrich Schillers Huldigung der Bühnenkunst Glauben schenkt, wie sie auf dem Frontgiebel des Duisburger Stadttheater zu lesen ist: „ Mit all seinen Tiefen, seinen Höhen roll ich das Leben ab vor deinem Blick. Wenn du das große Spiel der Welt gesehen, so kehrst du reicher in dich selbst zurück.“ Der Bildungsauftrag des Theaters ist somit klassisch gesichert. Nach Lessing geht es jetzt auf Instagram tatsächlich um Schiller (“Maria Stuart“), aber auch um Brecht (“Mutter Courage und ihre Kinder“) und andere große Dramatiker, die vor der Pandemie für die Düsseldorfer Bühne inszeniert wurden.

Den Anfang macht „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann. Als Vertreter der romantischen Literatur hat er in seinen Erzählungen, den sogenannten „Nachtstücken“, die abgründige Seite der Natur mit dem Unbewussten und der Welt des Traums verwoben. In der Regie von Robert Wilson feierte das Schauermärchen der Schwarzen Romantik vor vier Jahren seine Düsseldorfer Premiere. Die 1816 erschienene Schauermär ist aktuell Schullektüre und wird seit dem 10. Mai auf dem Instagram-Kanal (@drama.to.go) samt Inszenierungsfotos, Videos und Einblicken hinter die Kulissen präsentiert. Hierzu gehört auch ein Interview-Video mit dem Hauptdarsteller Christian Friedel.