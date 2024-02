Düsseldorfer Tonhalle erinnert an den großen Humoristen Ein Denkmal für Heinz Erhardt

Er ist mit Heinz Erhardt im Fernsehen aufgewachsen. Was macht für ihn die Faszination dieses Komikers aus, die schon locker zwei Generationen überdauert? „Er hat mit seinem Humor den Zeitgeist nach dem Krieg haarscharf erfasst“, antwortet Gwildis. „Die Menschen hatten nichts, nur ihre gute Laune, heilfroh, den ganzen Mist hinter sich zu haben. In Wort und Spiel eine Leichtigkeit zu entwickeln, war das Gebot der Stunde.“ Dennoch habe Heinz Erhardt, geprägt von Literaten wie Morgenstern und Ringelnatz, stets eine Haltung gezeigt, einige seiner Briefe seien hochpolitisch und hochaktuell. Und was für wunderschöne Balladen er geschrieben habe. Stefan Gwildis hat „Der Einsame“ vertont, gemeinsam mit seinem Pianisten und Produzenten Tobi Neumann. „Keine Spur vom üblichen süffisanten Scherzbold“, sagt er. „Da ist ein Melancholiker mit einem ganz tiefen Blues. Das passt zu den Fotos, wie er als Soldat mit Stahlhelm traurig und verloren an der Ostsee steht.“ Aber natürlich überwiegen auch in diesem Programm die heiteren Beiträge.