Schau im Kai 10

Düsseldorf Zum Jubiläum sind in dem Kunstraum spannende Arbeiten der Preisträger des angesehenen „Ars viva“-Nachwuchspreises zu sehen.

Das Highlight der vergangenen zehn Jahre war für Schnetkamp die Teilnahme an der Kunstbiennale in Venedig 2014. „Wir wurden mit unserem Projekt des Künstlers Thomas Zipp zum Thema Hirnforschung aus mehr als 400 Bewerbern ausgewählt. Das hat uns große internationale Anerkennung eingebracht“, sagt Schnetkamp. Dabei fällt immer wieder auf, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Stolz die Unternehmerin über ihren Ausstellungsraum erzählt, ohne dabei ihre Person oder ihre Sammelleidenschaft in den Vordergrund zu rücken. So trägt die Stiftung auch nicht ihren Namen, sondern die Wortschöpfung Arthena aus Ars – Kunst, und Athene, der griechischen Göttin der Kunst. Auch die Wahl des Ortes für ihre Kunststiftung sei schnell klar gewesen. „Zur Debatte standen Berlin oder Düsseldorf, ich habe mich aufgrund der gewachsenen Strukturen und der rheinischen Kunsttradition für Düsseldorf entschieden“, sagt die Kunsthistorikerin.

Auf die Jubiläumsausstellung ist Schnetkamp besonders stolz, denn der seit 1953 vergebene Kunstpreis „Ars Viva“ werde zum ersten Mal in einem privaten Ausstellungsraum gezeigt. Vorgänger der diesjährigen Preisträger Niko Abramidis, Cana Bilir-Meier und Keto Logua waren unter anderem Georg Baselitz, Marina Abramovic, Wolfgang Tillmans und Rosemarie Trockel. Eine weitere Neuerung für das Kai 10 ist, dass die Ausstellung zum ersten Mal nicht unter einem übergeordneten Thema steht. So sind die Arbeiten und Themen der drei Preisträger auch höchst unterschiedlich. Gleich am Anfang zeigt Cana Bilir-Meier persönliche und politische Arbeiten über ihre Familie, den NSU und das große Thema türkische Migration nach Deutschland. Besonders eindringlich ist ein Film über Bilir-Meiers Tante Semra Ertan, die sich 1982 aus Protest gegen die Ausländerfeindlichkeit der deutschen Gesellschaft öffentlich selbst verbrannte. Daneben werden in der pseudo-dokumentarischen Gerichtssendung „Richter Alexander Hold“ Stereotype türkischer Frauenbilder untersucht. Auch hier gibt es wieder einen Bezug zur Familie, denn in der Sendung spielte Bilir-Meiers Cousine all die Frauen, die stets als Opfer männlicher Gewalt dargestellt werden. So gibt die Münchner Künstlerin den Frauen ihrer Familie Gelegenheit, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.