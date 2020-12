sangundklanglos : Studierende halten Mahnwache für Kunst und Kultur

Sang- und klanglos soll das Corona-Jahr nicht zu Ende gehen, Um auf die prekäre Situation freischaffender Künstler aufmerksam zu machen, haben Studierende der Robert-Schumann-Hochschule eine Mahnwache auf dem Marktplatz organisiert.

„Unser Schweigen steht außerdem symbolisch dafür, wie wir Musiker und allgemein freischaffende Künstler uns seit Monaten fühlen“, sagt Haas. Das letzte Semester über blieb die Hochschule geschlossen. „Wir konnten zwar online etwas machen, aber schon allein der Kontakt untereinander brach zum Teil ab, weil viele in ihre Heimatstädte gefahren sind, als kein Unterricht stattfand“, sagt die 20-Jährige enttäuscht. „Deshalb haben wir auch erst jetzt die Mahnwache organisiert, inspiriert von der Aktion #sangundklanglos“.

Diese wurde im November von den Münchner Philharmonikern angestoßen, die ihren stillen Protest gegen den Umgang der Politik mit Kunst und Kultur als Livestream ins Netz gestellt hatten. Viele Orchester schlossen sich dem mahnenden Statement an.

Zustimmung bekommt die Violinistin von Aleks Vidojevic und Martin Zimny. Beide ehemalige Studierende der Robert-Schumann-Hochschule, inzwischen als Gitarrenduo TwoFourTwelve erfolgreich international unterwegs: „Wir finden die Initiative von Anna Isabell sehr gut. Denn alles, was auf die schwierige Situation der Künstler aufmerksam macht, ist wichtig, um die Politik daran zu erinnern, dass konkrete Lösungen mehr als überfällig sind“, wird Aleks Vidojevic deutlich. Er hat zwar das Glück gemeinsam mit Martin Zimney am 17. Dezember im Rahmen des live ins Internet gestreamten „klingenden Weihnachtsmarktes“ in der Tonhalle auftreten zu dürfen, „aber das ist eher die Ausnahme“, gibt der Musiker zu. Mit Online-Gitarrenunterricht allein lässt sich kaum der Lebensunterhalt bestreiten. Für Studierende, wie Anna Isabell Haas, die derzeit im dritten Semester ist, bedeutet es: Unsicherheit, wenige bis keine Möglichkeiten mit anderen zu lernen und zu üben. „Vielen fehlt auch das Geld, um weiter durchhalten zu können“, sagt sie. Die Konsequenz könne doch nicht sein, dass talentierter Nachwuchs möglicherweise das Studium abbrechen muss, weil die finanziellen Mittel fehlten.