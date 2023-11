Eröffnung in Düsseldorf Rund 2000 Besucher erkunden den neuen Kunstpalast

In den vergangenen drei Jahren war das Haus am Ehrenhof grunderneuert worden. Unter anderem stehen nun seit Jahren geschlossene Räume für Besucher offen. Die Sammlung des Kunstmuseums umfasst 130.000 Werke, gezeigt werden etwa 800 aus elf Jahrhunderten. Als „Rundgang durch die Jahrhunderte“ bezeichneten so auch Peter und Michael Walter Max aus Bochum ihre Erlebnisse am Eröffnungstag. „Es ist traumhaft, hier zu sein“, sagte Peter. „Es ist toll, durch die Epochen geführt zu werden“, erklärte auch Andrea Schneider. Sie nutzte gemeinsam mit ihrer Tochter Lilly ihren freien Tag für einen Besuch in der Sammlung.