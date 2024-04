RP-Ballettscouts über „Surrogate Cities“ „Demis Volpi hat sich selbst übertroffen“

Alissa Steinseifer, Business Development: „Das Bühnenbild sah spannend aus, es erinnerte mich an New York. Erstaunt hat mich der Posaunist: Spielt er das immer gleich oder ist das eher Improvisation? Im letzten Ballett fehlte mir etwas der Tanz, der war diesmal deutlich stärker da. Schön auch die unterschiedlichen Kostüme in jeder Szene. Ich mag am liebsten melodische Musik. Das gilt bei Heiner Goebbels nicht durchgehend, aber es fiel mir gar nicht so auf, weil so vieles meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Demis Volpi hat sich mit diesem Ballett noch einmal selbst übertroffen.“