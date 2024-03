Kulturprogramm zur Fußball-EM Rossini trifft auf Fußballfans

In einer rund 90-sekündigen Videoperformance treffen Opern- auf Fußballfans in einer Kneipe, in der ein Fußballspiel übertragen wird. Doch was passiert und wie reagieren die Zuschauer, wenn plötzlich anstatt eines Fußballspiels ein Teil von Gioachino Rossinis Oper „Der Barbier von Sevilla“ auf dem Fernseher erscheint?