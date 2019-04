Buchvorstellung im Zakk : Ein „Denkmal“ für Wolli Köhler

Düsseldorf Rocko Schamoni stellte im Zakk sein Buch „Große Freiheit“ vor.

Der vor drei Jahren verstorbene Bochumer Schriftsteller Wolfgang Welt hat einmal über sein literarisches Projekt gesagt: „Ich will einigen Leuten ein Denkmal setzen, die sonst nicht mal einen Grabstein kriegen würden.“ Jetzt wandelt Rocko Schamoni in seinen Fußspuren, denn er hat mit seinem neuen Roman „Große Freiheit“ genau das getan: Einem Typen ein Denkmal gesetzt, der 2017 nur ein Armenbegräbnis bekommen hat. Wolfgang, genannt Wolli, Köhler, der in den 1960er Jahren aus der sächsischen Einöde in den Hamburger Kiez eingewandert ist und dort genau die zwielichtige Karriere gemacht hat, die einem zu allem bereitem Niemand wie ihm offenstand.

Rocko Schamoni ist es ernst mit seiner Hommage an Wolli Köhler, das macht er auf der Bühne des Zakk gleich klar: Er eröffnet nicht mit einem Witz, sondern mit seinem Foto vom Grabstein des Komikers und Grafikers Heino Jäger. Über das Angebot, dessen Zeichnungen zu erwerben, lernte er vor ein paar Jahren Kiez-Legende Köhler kennen, der mittlerweile in einer Sozialwohnung am Stadtrand lebte. Schamoni freundete sich mit dem ehemaligen Drogendealer und Pornokinobetreiber an, und stürzte sich über seine Erzählungen in die wilde Zeit, als St. Pauli noch keine Touristenattraktion war, sondern wirklich ein heißes Pflaster.