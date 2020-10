Serie „Vergessene Dinge“ : Zwischen Revolution und Tinnitus

Düsseldorf Robert Schumanns späte Düsseldorfer Chorballaden fristen ein Schattendasein. Dabei handelt es sich um ausdrucksvolle und hintersinnige Kompositionen.

Möchte man sie hören, wird man in den Datenbanken der Tonträger-Industrie immer wieder auf Düsseldorf zurückverwiesen, denn der Städtische Musikverein und die Düsseldorfer Symphoniker haben diese vier Balladen unter den Dirigenten Bernhard Klee und Heinz Wallberg in den 1980er Jahren prachtvoll aufgenommen, wobei die Einspielungen von großartigen Solisten gesäumt sind: Doris Soffel, Josef Protschka, Walter Berry, Peter Meven, Ilse Gramatzki, Edda Moser. Also erste Sahne.

Schumann ging es in jener Zeit – also um das Jahr 1852 herum – gesundheitlich nicht sehr gut, er war, wie er selbst schrieb, von „Krampfanfällen“ und „Nervenleiden“ gepeinigt. Er litt ja unter Bluthochdruck, unter einem seltsamen Tinnitus und vermutlich auch schon an den Ausprägungen einer Neurosyphilis, die ihm schwer zu schaffen machten und die dann Jahre später zu seiner Einweisung in die Endenicher Anstalt führten. Gleichwohl spiegelt sich auch in seiner Musik der Hintergrund der Märzrevolution von 1848 und der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Stellvertretend für viele andere Tendenzen heißt es ja bei Geibel (den Schumann vertonte): „Und es mag am deutschen Wesen / Einmal noch die Welt genesen.“