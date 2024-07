Robert Rademacher und die Kunstsammlung NRW Der beste Freund

Vor diesem Hintergrund stellte Rademacher in Mitgliederversammlungen mehrfach die Frage, ob es nicht an der Zeit sei, die Zahl der Mitglieder und die zu zahlenden Förderbeiträge substanziell zu erhöhen, um so das „Gewicht“ des Fördervereins zu steigern. Diese Anregungen gefielen Werner Schmalenbach so gut, dass er mit Nachdruck vorschlug, Rademacher solle den Freundeskreis führen. 1983 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.