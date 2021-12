Nachruf auf Gwendolyn Killebrew : Karajan entdeckte sie in New York

30 Jahre war Gwendolyn Killebrew Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein. Jetzt ist die Künstlerin im Alter von 80 Jahren gestorben.

Während ihrer Karriere war Killebrew sowohl an der Rheinoper als auch international an vielen Häusern erfolgreich. Sie gestaltete zahlreiche Partien vom Frühbarock bis zur Moderne. Dem Publikum in Düsseldorf und Duisburg wird sie insbesondere als Carmen sowie in den Wagner-Partien Fricka, Erda und Waltraute, den Verdi-Rollen Ulrika, Maddalena und Azucena, ihren Monteverdi-Partien sowie als Rossinis Isabella in Erinnerung bleiben. Von der Düssel­dorfer Bühne verabschiedete sie sich am 5. Juli 2009 als Bacchis in Offenbachs „Die schöne Helena“.

Killebrew war musikalisch höchst vielseitig, sie studierte Klavier, Gesang, Horn und Orgel. Nach Beendigung ihres Studiums in Philadelphia wurde sie Musiklehrerin und Musiktherapeutin. Ein weiterführendes Gesangsstudium an der Juilliard School of Music in New York legte die Basis für ihre Karriere als Opern-, Lied- und Oratoriensängerin. 1967 debütierte Killebrew – im Alter von erst 26 Jahren – als Waltraute in dem von Herbert von Karajan inszenierten „Ring des Nibelungen“ an der Metropolitan Opera New York, wo sie 1979 auch als Carmen auftrat. Gast­spiele führten sie zu weltweit bedeutenden Opernhäusern und Festivals wie den Bayreuther Festspielen und den Salzburger Oster- und Sommerfestspielen.