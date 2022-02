Kunstakademie : Reisestipendien für begabte Jungkünstler

Drei Reisestipendien wurden im Rahmen des Rundgangs an der Kunstakademie vergeben. Die Auszeichnungen erhielten Arbeiten auf dem Feld der analogen Fotografien und der moralischen Handlungen.

Der Rundgang am Eiskellerberg ist trotz Corona so beliebt, dass sich lange Schlangen an den Eingängen bilden. Dabei treffen die Studierenden nicht nur auf Menschenmassen, sondern auf Gönner und Mäzene, die sie mit Preisen auszeichnen. Zu den Spendern gehört die Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse, die gestern im Verbund mit dem Kunstverein drei Reisestipendien im Gesamtwert von 6000 Euro vergab. Wie in der Vergangenheit favorisieren beide Institute eher konzeptuelle Arbeiten.