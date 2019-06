Ende der Spielzeit : Letzte Chancen im Schauspielhaus

Alexander Steindorf (l) und Christof Seeger-Zurmühlen in „Michael Kohlhaas“ am Schauspielhaus. Foto: Sebastian Hoppe/Hoppe, Sebastian

Düsseldorf Für die letzten Stücke der Saison gibt es günstige Tickets.

Ein Pferdehändler muss an der Grenze von Sachsen zwei wohlgenährte Tiere als Pfand abgeben. Als er zurückkehrt von seinen Geschäften, sind die Tiere fast verhungert, doch entschädigen will man ihn nicht. Der Betrogene baut auf den Rechtsstaat, um sich Gerechtigkeit zu verschaffen, doch wird er so bitter enttäuscht, dass er auf Rache sinnt. Aus dem aufrechten Bürger wird ein Terrorist.

Wer „Michael Kohlhaas“ in der eindringlichen Inszenierung von Matthias Hartmann noch einmal sehen möchte, hat vor der Sommerpause nur noch eine Gelegenheit: am 6. Juli im Central am Hauptbahnhof. Die Karten kosten auf allen Plätzen zehn Euro – das Schauspielhaus hat alle auslaufenden Inszenierungen in ihre „Letzte Chance“-Reihe gepackt. Dafür gelten die günstigen Eintrittspreise zum Abschied in den Sommer.