Kunstszene Düsseldorf : Bedarfsanalyse zum Atelierbestand soll Stadt unterstützen

Wie den Ateliers der Flurstraße, die in sozialen Wohnraum umgebaut werden, geht es immer mehr Ateliers in Düsseldorf. Für die Künstler bleibt da immer weniger Platz. Foto: nika

Düsseldorf Die Landeshauptstadt will den Atelierbestand in den nächsten fünf Jahren um 50 steigern. Um sie dabei zu unterstützen, hat der Rat der Künste eine Befragung für eine Bedarfsanalyse ins Leben gerufen.

Der Düsseldorfer Atelierbestand ist gefährdet. Immer mehr Raum für Künstler wird umgewandelt und anderweitig genutzt – und das, obwohl jedes Jahr rund 60 junge Künstler die Kunstakademie verlassen und nach geeigneten Räumlichkeiten suchen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Landeshauptstadt beschlossen, den Bestand an Atelierwohnungen in Düsseldorf um weitere 50 in den nächsten fünf Jahren zu steigern. Der Rat der Künste möchte die Politik dabei mit einer Bedarfsanalyse unterstützen und hat deswegen vor Kurzem eine anonyme Befragung der Düsseldorfer Kunstschaffenden gestartet.