Rapperin Tice Die rheinische Rihanna

Tice schaut ernst in die Kamera. Vielleicht ein wenig melancholisch. Ein Blick, der auszudrücken scheint: Seht mich an, das Leben hat mich hart gemacht, aber ich habe mich nie verbogen. Ein Blick, der ahnen lässt, wie mühsam es ist, sich als Frau in einem testosterongetränkten Genre wie Hip-Hop durchzusetzen. Die 1985 in Ankara geborene Hatice wuchs in einer Mettmanner Hochhaussiedlung auf und lebt seit sie volljährig ist in Düsseldorf. Sie rappt seit zwei Jahrzehnten, spielte zig Konzerte und veröffentlichte einen Haufen Songs. Im Netz findet man Dokumentationen, Videos und viele Streams.