Neuer Direktor des Polnischen Instituts Neuer Wind aus der Partnerstadt

In der zweiten Oktoberhälfte wird das Polnische Institut auf der Citadellstraße und an anderen Orten der Stadt eine ganze Woche lang kulturelle Begegnungen unterschiedlicher Art veranstalten. Einen Höhepunkt soll der Gastauftritt des Orchesters Sinfonia Varsovia in der Tonhalle darstellen. Das 1984 in Warschau gegründete Sinfonieorchester ist fast ständig weltweit auf Reisen und daher eine Botschafterin unseres Nachbarlandes. Aufgrund der Städtepartnerschaft zwischen Düsseldorf und Warschau wird auch der dortige Oberbürgermeister an den Rhein kommen. Dazu sind weitere Konzerte und literarische Debatten geplant. Bereits ab August will Rafal Sobczak dafür Sorge tragen, dass polnische Firmen verstärkt Präsenz bei der Messe zeigen: „Düsseldorf ist ja bekanntlich eine Messestadt.“