Uraufführung in der Tonhalle : Blitze über Beethoven

Uraufführung in der Tonhalle

Szene aus dem "Prometheus"-Projekt in der Tonhalle. Foto: Susanne Diesner/Tonhalle

Düsseldorf Ein Klassiker mit Ballett: „Prometheus dis.order“ eröffnet die Saison der Düsseldorfer Symphoniker mit einem Multimedia-Projekt in der Tonhalle.

„Da sind wir wieder, und wir haben vor zu bleiben“, begrüßt Intendant Michael Becker das Publikum in der nur im Schachbrettmuster besetzten Tonhalle. Ab Oktober hofft er auf ein volles Haus mit 2G und animiert die Zuschauer, sich impfen zu lassen. Für diese Eröffnung der Saison haben sich Tonhalle, Symphoniker und Ballett am Rhein etwas Besonderes einfallen lassen: Beethovens Ballettmusik „Prometheus“ erklingt unter dem Dirigat von Alexandre Bloch, dazu tanzen Mitglieder des Balletts eine neue Choreografie von Virginia Segarra Vidal, eingebunden in ein visuelles Konzept der Brüder Clemens und Nick Prokop.