Programm des Theaters an der Kö Wenn beim Kardinal die eigene Tochter vor der Tür steht

In „Kardinalfehler“ gehe es richtig zur Sache, kündigt Heinersdorff an. „Was uns aber wichtig ist: Wir betreiben kein reines Kirchen-Bashing, wir zeigen auch die klerikalen Nöte, in die so mancher fromme Mann kommen kann.“ Hier erwartet der Kardinal, ein eher modern denkender Reformer, den Besuch des Papstes. Kurz davor platzt eine junge Frau herein und eröffnet ihm: „Ich bin deine Tochter!“ Die Hauptrollen spielen Bill Mockridge und Hartmut Volle, das TV-Gespann aus den „Rentnercops“.